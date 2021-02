Selle «maja» ja väikese maatüki seal ümber ostis naine oma säästude eest. Pärast seda, kui kauaaegne, temast tunduvalt vanem elukaaslane ta nende ühisest kodust Kärkna lähistel välja viskas. Vähemalt nii Tšumakova ise väidab.

Baaba-Jagaa

«Tal olid lehmad ja kanad, kelle eest ma hoolitsesin. Aga kui loomad kadusid, polnud ka mind enam vaja,» kurdab Tšumakova.

Selle nädala esmaspäeva hommikupoolikul jalutab Julia Tšumakova Vedu keskuses roosa vihmavarjuga. Tal on jalas mitu paari villaseid sokke ja nende otsas punased kroksid. Ennast nimetab naine Baaba-Ja­gaaks. Ta hääletab sageli Tartusse päevakeskusesse, käib end seal soojendamas ja laeb telefoni, mis saab tihti tühjaks.

On nädala algus ja krõbe külm on just järele andnud. Julia Tšumakova on neis tingimustes ellu jäänud ja ütleb, et isegi mitme teki alla mattununa polnud tal miinus 20 kraadiga võimalik magama jääda. Temaga koos elab neis tingimustes ka väike valge koer.

Oma uues kodus, kuhu Tšumakova kolis eelmise aasta mais, häirib ta aga oma elustiiliga naabreid. Üks neist, Anneli Reimann, on parajasti kodust väljumas ja soojendab autot. «See on absurdne, mis ta meile siin teinud on. Inimene käib vetsus hoone kõrval, enne lume tulekut lendasid vetsupaberid ringi ja toidujäätmed on laotatud väljaheidete peale. Sügisel oli siin ikka väga kole,» räägib Reimann. «Ta leiab, et see on suvila, tal on siin paradiis.»

Julia Tšumakova elab mõneruutmeetrises vee, elektri ja kütteta kuuris. Selle ostis naine oma säästude eest pärast seda, kui elukaaslane ta välja viskas.

Reimann ja teised naabrid on pöördunud Tartu vallavalitsuse ja kohaliku konstaabli poole ja küsinud, kuidas probleemi lahendada, ent seni lahendust ei paista. Aidanud pole ka see, et Tartu vallavalitsuses pidasid sügisel ühise laua taga aru nii politsei- ja päästeameti esindajad kui ka vallavalitsuse sotsiaaltöötajad.

Tõenäoliselt tuleohtlik

Tartu vald tahaks Tšumakovat aidata ja on talle pakkunud sotsiaalkorterit, ent naine väidetavalt keeldub. Ta tahab oma elamist ja ütleb, et ka renti maksta ta ei sooviks. Kuid ta ei taha elada piirkondades, kus saaks osta korteri odavalt, näiteks Ida-Virumaal. «Oma kodu on oma kodu. Mulle meeldib siin,» ütleb Tšumakova.

Ta ootab, et elekter kuuri sisse pandaks ja oleks ka ahi, millega elamist kütta. Tšumakova väidab, et Tartu vald pole talle ametlikult ühtegi elamispinda pakkunud. Tema arvates ei suuda vald tagada, et ta saaks sotsiaalkorteris püsivalt elada, ja sellepärast eelistab ta elada oma majas.