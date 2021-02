Politsei rõhutab, et ettevaatlik tuleb olla ka autojuhtidel ning võimalusel sõidud edasi lükata. «Jäävihm ning libedad teeolud on teinud liiklemise kõikjal raskemaks, nii linnas kui ka asulavälistel teedel. Teateid on tulnud ka jalgratturite ja jalakäijate kukkumistest, nii et teel püsimine on praegu raske kõigil,» märkis Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe.