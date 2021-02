Linnapea Urmas Klaas: võib-olla peabki linna mõnikord tuhandeks killuks võtma, et see veel tuhat aastat keeks ja elaks

Head tartlased,

auväärsed Tartu linna aumärkide kavalerid,

armas Eesti

Me alustasime tänast piduõhtut hümni laulmisega Eesti laulupeo sünnikirikust, Tartu Maarja kirikust. See on kirik, kus esimese laulupeo peaproovis kõlas esmakordselt meie hümn eesti keeles ja eesti meeles. Me alustasime sealt, sest me ehitame seda kirikut taas üles. Tartu vaimus – nii nagu toimub ka tänane Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud pidulik tseremoonia ülekantuna Eesti Rahva Muuseumist.

Head sõbrad,

Veel aasta tagasi ei kohanud me üheski pidupäevakõnes märke saabuvast viiruslainest ega ka kõigest sellest, mis juhtuma hakkab. Mitte kellelgi polnud kogemust, veel vähem teadmisi niivõrd paljusid kogukondi ja inimesi puudutavast viirushaigusest. Aga meie kõrval olid inimesed, kes teadsid, kuidas viirusele vastu astuda. Me tegime suurepärast koostööd Tartu ülikooli ja kliinikumi teadlaste ja meditsiinitöötajatega ning kõigi eesliinitöötajatega. Tartu ise oligi eesliinil ja meie teadlastel oli au sel hetkel riigile ja rahvale abiks olla. Oleme selle üle tänulikud ja uhked. Sellised tõsised kriisid näitavad ilmekalt, kui tähtis roll on haridusel, haritusel ja teadusel rasketest kriisidest arusaamisel ja nende lahendamisel. Me nägime, kui hästi suudavad linn ja tema inimesed koos mõtelda ja koos töötada, olles ühtses inforuumis ja mõistmises. Usun, et minu täna öeldud tänuga kõigile suure töö tegijaile eesliinil liituvad kõik tartlased. Tänan südamest.

Head kuulajad,

võiks ju arvata, et koroonakriis pidanuks elu ja elamised, mõtted ja tegutsemised külmutama, kuid Tartule omaselt on see tartlasi hoopis sütitanud. Just sellisest tartulikust kambavaimust sündis ka Tartu autovabaduse puiestee, mis väga kiiresti oma väärtust ja tähendust tõestas ning tekitas tartlaste seas ka elava arutelu linna tuiksoonte ja meie argiste liikumiste üle. Autovabaduse puiestee näitas, et tartlased soovivad rohkem vahetut puudet Emajõe, roheluse ja aktiivsete tegevustega. Soovivad rohelisi liikumisviise, rohelist ümbermõtlemist. Me nägime, et ka tuhandeaastast linna on võimalik korraks lahti võtta ja muuta sellega inimeste vaateid ja harjumusi linnas liigelda. Üksteisega arvestades ja kõik ära mahtudes. Aga võib-olla peabki linna mõnikord tuhandeks killuks lahti võtma, et see veel tuhat aastat keeks ja elaks.