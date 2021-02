Peaminister Kaja Kallas: on imetlusväärne, kuidas Tartus näidatakse eeskuju nutikaid lahendusi kasutusele võttes

Paraku oleme Eestis just praegu, vastu kevadet aastal 2021 jõudnud koroonakriisi murdepunkti ja sellest tulenevalt tähistame vabariigi aastapäeva pisut teistmoodi igal pool üle Eesti. Mul on teile sellega seoses suur palve: teeme kõik üheskoos selle olulise pingutuse, et tõeliselt hoolida nii iseendast ja teistest ning mitte seada oma tegevusega ühtegi inimest haigestumisohtu.

Kindlasti on põhjust tartlasi võitluses viirusekriisiga tunnustada. Viimase aasta jooksul on eesliinil rasket tööd teinud kogu Tartu ülikooli kliinikumi pere, Tartu ülikooli teadlased ja õppejõud ning veel paljud teised, suur-suur tänu teile! Valitsuse jaoks on hindamatu koostöö teadusnõukoguga, kus on samuti silmapaistvalt palju Tartu ülikooli esindajaid. Neile kuulub minu ja kogu Eesti suur tänu!

Peaministrina elan loomulikult kaasa iga Eestimaa paiga heale käekäigule. Tartu puhul on imetlusväärne see, kuidas näidatakse eeskuju nutikaid lahendusi kasutusele võttes ja inimsõbralikku linnaruumi luues. Samuti innustab see, millise õhina ja energiaga valmistatakse koos teiste Lõuna-Eesti omavalitsusustega ette 2024 Euroopa kultuuripealinna aastat ja sündmusi. Kindlasti on see suur väljakutse, et olla parima võimaliku programmiga kultuuripealinn, kuid mul pole kahtlustki, et Tartu koos Lõuna-Eestiga selles õnnestub. Tartus on tõepoolest, mida oodata!