Tõnu Oksa kireks on marjakasvatus

Kui Tartu Postimees Oksaga ühendust võttis, oli ta pidulikust uudisest läbi tuttavate juba kuulnud. «Sellisesse tunnustusse saab suhtuda ainult positiivselt, sest ega neid ülearu tule,» leidis Oks. Ta lisas, et kui spordis tuleb tunnustus tulemuste eest, siis marjakasvatajate puhul see alati nii pole ja näiteks sordiaretuses on maailmakonkurentsis üleüldse keeruline silma paista.

Oks rääkis, et suurt pidu ta ordeni saamise puhul ei korralda, ent sai autasuga kinnitust, et ajab õiget asja. «Ma olen aastakümneid selle nimel tööd teinud, et Eesti marjade osakaal oleks turul suurem». Ta on ka seda meelt, et eestlased võiks kohalikke marju tarbida senisest rohkem ja seda teha ka vabariigi aastapäeval. Praegu käib elu paraku nii, et jaanuaris ostetakse Eesti marju tunduvalt vähem kui suvel. Samas on Oks rõõmus, et tunnustus tuli just Eesti marjakasvatusele.