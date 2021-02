Avariid sagenesid nähtavalt Tartu- ja Viljandimaal, kuid ka Jõgevamaalt ning kagunurgast on politsei saanud üksikuid teateid õnnetustest. Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk tõi välja, et näiteks sai politsei teate, et Jõgevamaal on üks veok sõitnud kraavi, Valgas auto vastu aeda, Tõrvas põrkasid kokku veok ja sõiduauto, Võrumaal sõitis kraavi veok. Enamik avariidest on seni päädinud pleki mõlkimisega, paraku on olnud üksikuid tõsisemaid avariisid, milles said inimesed viga.