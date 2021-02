Kui Tartu Postimees värske tunnustuse saajaga ühendust võttis, siis oli ta sellest juba teadlik, sest järsku jõudsid temani laviinide viisi õnnesoove. Kirsimäe jaoks oli see kõik väga ootamatu.

Esimese hooga arvas ta, et head kolleegid ja sõbrad teevad vabariigi aastapäeva eel nalja. «Eks ma kiiresti taipasin, et peab ikka mingi sügavam põhjus olema, kui nii palju erinevaid inimesi hakkab ühtäkki ootamatult õnne soovima,» sõnas ta. Kirsimäe ütles, et ei saa siiamaani aru, miks ta sellise tunnustuse osaliseks sai. «Ma püüan seda usaldust õigustada,» lausus ta.

Riigipea annab geoloogile ja akadeemikule aumärgi panuse eest maapõueprogrammide eestvedamisel ning Eesti energiamaastikku kujundanud tööstus- ja kaevandusjäätmete mineraloogia, geokeemia ning taaskasutamise uuringute tegemisel. Tema kui geoloogi uurimisteemad hõlmavad settekivimite uurimisest ja geokeemiast keskkonnaohtlike kaevandus- ja energiatootmisjääkide mineraloogiani ning kaugemale ja sügavamalegi.

Kirsimäe vastas küsimusele, miks ta just selle valdkonnaga tegeleb, et defineerib end geoloogina ja see on miski, mida ta on lapsepõlvest teha soovinud. «Armastus on eesti mõttelaadis hästi tugev sõna, aga ma võin öelda, et armastan geoloogiat,» lausus ta.