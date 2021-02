Kait Sinisalu ärkas hommikul ning imestas, et öö jooksul on tema telefon täitunud õnnesoovisõnumitega. «Täna on mu tütre sünnipäev, arvasin esialgu, et mulle soovitakse õnne seepärast, alles sõnumitesse süvenedes sain aru, et põhjus on milleski muus,» sõnas Kait Sinisalu.