Miks te imestasite, et olete saanud nii kõrge tunnustuse?

Ma ei kujuta ette, et ma oleksin teistest ettevõtjatest väga palju parem ja vingem.

Teenetemärkide kavaleride nimekirjas on teie nime taga «geograaf ja ettevõtluse edendaja, kaardikirjastusfirma Regio juhataja». Kirjas aga ei ole seda, et te olete ka väikese osaühingu Matemaailm eestvedaja. Kumma ettevõtte teemad tulevad koosolekul jutuks?

See koosolek on seotud rohkem Matemaailmaga. Olen suur matejooja ja mul on palju sõpru, kes seda samuti joovad. Kümme aastat tagasi otsustasime ühe sõbraga, et hakkame matet maale tooma, sest keegi teine seda Eestis siis veel ei teinud. Matemaailm on siiani suhteliselt vaikselt tiksunud, aga nüüd ma otsustasin, et lähen järgmisele levelile ja viin selle n-ö laomajanduse teenusena välja.

Koosolekul tuleb otsapidi jutuks ka Regio kaartide transportimine tellijatele. Omniva asemel tahame katsetada väiksemaid firmasid, kes teeksid tööd rohkem südamega.

Oskate oletada, miks te saite teenetemärgi?

Ma arvan, et ju ikka selle pärast, et ma olen 33 aastat kartograafias osalenud ja enamuse ajast seda vedanud. Viis aastat tagasi ostsime Regio kaubamärgi ja võtsime päris suure riski, kas me ikka saame kaubamärgi au sees hoidmisega hakkama. Meil on läinud hästi, me ei ole kordagi Teet ja Jüri Jagomäele häbi teinud. Sel aastal saame oma n-ö ingelinvestoritele isegi osaliselt raha tagasi anda – maksame dividende.

Eelmisel suvel kirjastas Regio reisijuhtide sarjas koroonaajastusse sobiva trükise «Matkame Eestis». Selles jagavad kogenud matkajad ja head Eesti tundjad väärt nõu neile, kes tunnevad huvi kodumaa looduses ringisõitmise ja matkamise vastu. Raamatust peaaegu poole hõlmavad mitut sorti matkaradade kirjeldused. Kas see on seni värskeim kaante vahele jõudnud teos?

Jaa, «Matkame Eestis» on seni kõige viimane. Praegu paneme kokku eestlastele mõeldud Läti reisijuhti.

Kui palju olete saanud ise viimase aasta jooksul piiri taha vaadata?

Minu viimane reis oli Armeeniasse enne koroonat. Suvel sain käia Soomes purjetamas, olen pootsman, esindasime Eestit puulaevade regatil Viaporin Tuoppi ja tulime esikümnesse.

Intervjuu illustreerimiseks on meil võtta ühe teie kolleegi saadetud foto hetkest, mil te kõnelete Taavi Pae koostatud ja tunamullu ilmunud «Eesti rahvusatlase» esitlusel. Milles seisneb teie osa suurteose valmimisel?

Ma vedasin selle väljaandmist.

Kaartide kirjastamise kõrval on Regio üllitanud ka lasteraamatuid ning Vilmos Kondori kriminaalromaanid «Budapest noir» (2019) ja selle järjena «Patune Budapest» (2020). Millist juturaamatut on oodata järgmisena?