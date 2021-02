​Tippude lahing kujunes põnevaks katsumuseks mõlemale poolele. Tartlased saavutasid alguses 2:0 edu, siis lasid Selveri järele ning viimases geimis leidsid enda mängu uuesti üles. Ajalugu kordus, sest septembris lõppes samade meeskondade kohtumine ​Audentese spordihoones samuti tartlaste 3:2 võiduga.

Kohtuniku otsus mõjutas

Bigbank Tartu peatreener Alar Rikberg ütles, et kõikumist oli selliste võistkondade kohta ühe mängu jooksul liiga palju. «Esimene geim algas väga hea kvaliteediga mõlemalt poolt ja saime võidu napilt, teises geimis võtsime juba rohkem initsiatiivi ning panime vastased eksima,» võttis Rikberg matši kokku. Kolmas geim on tema sõnul sageli kohtumiste murdepunkt, kuid tartlased jäid sel korral magama ning lasid vastased nii ruttu ette, et peatreener võttis põhikoosseisu pingile puhkama.

Määravaks sai viies geim, mis on alati natuke loterii, rääkis Tartu nurgaründaja Albert Hurt.

Eelviimases geimis oli seis tasavägine, kui Bigbank Tartu rütmi lõi hetkeks kõikuma piirikohtuniku otsus. «Teppan lõi Selveri poolelt palli korralikult auti, hoidis juba peast kinni ja võistkonnakaaslased läksid toetama. Meie rõõmustame punkti üle, kui äkki kinnitas piirikohtunik, et tema löödud pall oli sees ja tõi neile punkti,» kirjeldas Rikberg. Teine kohtunik olukorda ei näinud ning sellisel tasemel mängudes videokordust vaadata ei saa, nii tuligi otsusega leppida. Neljas geim lõppes vastaste võiduga, kuid viimases lahingus võttis Tartu meeskond oma. Rikberg on oma mängijate üle kokkuvõttes uhke.

Tartlaste seas tegi suurima skoori viimasel ajal võrkpallimaastikul palju kõneainet pakkunud nurgaründaja Albert Hurt, kes on iga mänguga järjest enam sõiduvees. Pühapäeval teenis ta üleplatsimehena 26 punkti, Selveri parim oli Kristo Kollo 21 punktiga.

Välismaa või Tartu?

Hurt ütles, et ta naudib seesuguseid põnevuslahinguid, nagu pühapäeval peeti. «Hea mäng oli, just selline võistluslik. Alguses läks meil hästi, siis neil, ning määravaks sai viies geim, mis on alati natuke loterii,» ütles Hurt. Ka tema hinnangul oli kohtuniku otsus neljandas geimis kummaline, ilmselt ta tegelikku olukorda korralikult ei näinud.

Oma heade tulemuste kohta ütles Hurt, et tunneb ennast mängijana Tartu pundis hästi. «Ei ütleks, et olen nüüd viimasel ajal midagi lausa teisiti teinud, pigem olen kogu aeg olnud selliseks mänguks võimeline. Ka Märt Tammearu näiteks mängis üleeile väga hästi,» lausus Hurt, kes punktidest suurt ei hooli. Ta ei saa enda sõnul anda pead, kas teda näeb järgmisel hooajal Tartu meeskonna ridades, sest peas on ka välismaa mõtteid.

Rikberg kinnitas, et Hurt on mängus mõned elemendid väga hästi jooksma saanud, kuigi oli hooaja alguses meeskonna paremuselt kolmas nurgaründaja. «Siis oli ta mitu korda haige ja puudu, nüüd on mitu kuud järjest trenni teinud ning ma pole tema heas tasemes üllatunud,» rääkis Rikberg. Ometi on paremaks vaja saada näiteks vastuvõtt ja serv.

Tartlaste võit jättis Eesti meistrivõistluste tabeliseisu lahtiseks ning vaheringi esikoha nimel võistlevad nii Tallinna Selver, Bigbank Tartu kui Saaremaa võrkpalliklubi. Viimasel on jäänud pidada kaks, Selveril ja Bigbank Tartul kummalgi üks kohtumine.

Tabeliseisu kujunemisel mängivad rolli ka Credit24 meistriliigast kaasa tulnud punktid.