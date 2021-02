Kui uisuväljak esimesel advendipühapäeval avati, siis pidi see kava järgi lahti olema 17. veebruarini. Tiigi seltsimaja direktor Maris Peebo ütles, et kuna pikalt valitsesid külmakraadid ja inimesed kasutavad väljakut meeleldi, siis saab nüüd uisuplatsil oskusi lihvimas käia 28. veebruarini. See tähendab, et liuväli on avatud terve koolivaheaja.