Indrek Jääts tõi vanad uurali rahvaste esindajad näitusele

See koosneb haruldastest ja enamasti seni veel avaldamata piltidest, mille originaalidest enamik on hoiul Venemaa etnograafiamuuseumis Peterburis. Väljapaneku ja samanimelise raamatu on koostanud ERMi teadusosakonna vanemteadur Indrek Jääts.

Eesti-, vene- ja ingliskeelse raamatu alguses on kuus fotot eestlastest, kes on Tallinnas tegutsenud fotograafi Charles Borchardti kaamera ees olnud aastal 1866. Järjekorras teine sari on Pihkva maakonna setudest, keda on pildistanud aastal 1911 Pihkva maakonnas Vene päevapiltnik Vassili Mašetškin. Kolmas seeria on liivlastest, keda on aastal 1927 üles võtnud Ferdinand Linnus.