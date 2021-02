Infotelefon 1789 on vabariigi aastapäeval suletud

23. veebruaril töötab infotelefon nädalavahetuse graafiku järgi kell 11-19, infokeskus on avatud kell 9-14. Tasuta lühinumbrile 1789 saab jätta heakorrateateid, küsida linnavalitsusega seotud infot ning abi rattaringluse ja bussiliikluse küsimustes. Küsimusi saab esitada ka e-posti teel aadressil 1789@tartu.ee või jätta teade kodulehel tartu.ee/1789. Rattaringlusega seotud teemadel saab infot Tartu Smart Bike telefoniäpi kaudu.

Tartu välismaalaste teenuskeskus (Tartu Welcome Centre) on 23. veebruaril avatud kell 9-12. 24. veebruaril on keskus suletud.