Varasematel aastatel on Tartu maratoni toimumine ohtu sattunud või talvine suusapidu sootuks ära jäänud vaid ilma tõttu. Sel korral ähvardas maratoni ära jätta jätkuv koroonaviiruse levik, kuid valitsus lubas erandkorras maratoni ikkagi korraldada. Tingimusel, et osalejaid on kuni 4000, võistlejad ja korraldajad kannavad raja kõrval maske ning pealtvaatajaid raja äärde ei tule.