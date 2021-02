Mullu pidas Tartu linn 70 korral vajalikuks pikalt seisma jäänud sõiduki omanikku teavitada, et seesuguse sõidukiga võiks midagi ette võtta, et see ei raiskaks parkimisruumi. Tänavu on saadetud juba 21 teadet, ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm (pildil) vastuseks küsimusele parklaid hõivavate sõidukite kohta.