Mis on Eesti muusika kuulsuste koda (EMKK)? Praegu Eesti ajaloomuuseumi hõlma all toimiva, aga peatselt mittetulundusühinguks kasvava idee eestvedaja Risto Lehiste sõnul on see ühtlasi protsess, mis sai alguse 2015. aastal teatri- ja muusikamuuseumis. Kõigepealt valmis näitus Eesti 100. aastapäevaks. Nüüd on kavas EMKK käima panna Tartus ja laiendada tegevust üle riigi. Miks? Millal? Kui palju? Vastab Risto Lehiste.