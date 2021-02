Toomas Kiho: lunastagem Tartu auvõlg

Vabariigi aastapäeva eel on paras aeg meelde tuletada üht meie riigi rajajat ja suurt tartlast Konstantin Konikut. Kuulus ju tema koos Konstantin Pätsi ja Jüri Vilmsiga kolmeliikmelisse Päästekomiteesse, mille ülesandeks oli veebruaris 1918 teha tähtsamaid otsuseid Eesti omariikluse väljakuulutamise asjas. Tol heitlikul ajal, kui keegi ei võinud ette teada, kuidas saatus pöörab, otsustas Maanõukogu vanematekogu (19.2.1918) moodustada operatiivse Päästekomitee eelnimetatud koosseisus ja nende meeste kätte usaldada «kuni normaalsete olude loomiseni kõik riiklik võim». Need seigad on ajalooõpikuist tuttavad, praegu meenutan seda just Tartu kontekstis.

Kui ülejäänud päästekomiteelaste mälestus on jäädvustatud mitmel moel, sealhulgas nende kodukandis, siis kahetsusväärselt on just tartlane Konik siin vaeslapse osas. Kusjuures tõik, et Konik on tartlane, seda nii sünnilt kui surmalt, ning on enamiku oma töömeheelust samuti Tartus ja ülikoolis töötanud, pole siin kõrvaline.