Tartu maratoni võitis Mart Kevin Põlluste

Võitja langes pärast finišijoone ületamist lumele ja valas pisaraid. Mõni hetk hiljem tõdes ta, et maraton osutus keeruliste rajaolude tõttu väga raskeks. «Käed olid ikka krambis lõpus. Aga hea meel on, et sain koos Henri Roosiga pikalt sõita, paar kilti enne lõppu läksin eest ära. Teadsin, et kui jätan asja Henriga lõpu peale, siis jääks ma talle alla.»