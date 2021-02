Tartu päevakeskused sulgevad kaheks nädalaks uksed

Tartu abilinnapea Mihkel Lees sõnas, et Tartu linna ja linnas tegutsevate päevakeskuste kokkulepe võimaldab hoida väärikas vanuses tartlaste tervist. «Tuletame meelde, et eakatel on jätkuvalt võimalus osa võtta Tartu linnavalitsuse korraldatavatest kõnniringidest vabas õhus. Kogume jõudu ja hoiame tervist, et ilusa kevade tulekul oleks võimalik vabamalt toimetada,» ütles Lees