Eesti Teed rajab Tartu maratoniks ajutise hiigelparkla

«Meie põhiline ülesanne seisneb selles, et rajame Tartu maratoni finišiala lähedusse mitu ajutist parklat. Need tulevad Elvasse ja nende pindala jääb samasse suurusjärku Lõunakeskuse parklaga,» ütles Eesti Teede juhatuse liige Tarmo Lood. Ta lisas, et kõik tehakse selleks, et inimestel oleks hea ja mugav suusapeost osa võtta.

Eesti Teede panus ei piirne ainult parkla rajamisega. «Kuna maratoni rada ja parklad külgnevad ka riigimaanteedega, piirame neis kohtades kiirust, et suusarada ja kojusõit oleks osalejate jaoks ohutu,» selgitas Lood.

See pole esimene aasta, mil Eesti Teed suusapeole õla alla paneb. «Meie koostööl on tegelikult päris pikk ajalugu – oleme parkimisalade lumest puhastamise ja liikluskorraldusega juba aastaid aidanud. Peamiselt on see olnud sponsortegevus ja nii ka tänavu. Vastutasuks saab meie meeskond mõned tasuta piletid,» muigas Lood, kes on ka ise maratonist osa võtnud, kuid sel aastal ei osale.