Linnapea Urmas Klaasi sõnul on lumelinna valmimine näide heast koostööst. «Kõik tehti ühisel jõul ja ideest teostuseni kulusid vaid loetud päevad. Usun, et värskelt valminud lumelinnast kujuneb lastele selle talve põnevaim mängupaik,» sõnas ta.

Keskpargi lumelinn on valminud mitme asutuse ühise pingutuse tulemusena. Lahendus ja ehitus on kõrgema kunstikooli Pallas tudengitelt ja õppejõududelt, keda toetasid nii nõu kui jõuga Balti kaitsekolledži õppurid. Rahaliselt panid õla alla Tartu kaubamaja ja linnavalitsus.

Lumekindlust aitas ehitada 25 kunstitudengit, ning nende seas olid esindatud olid mööbli-, foto-, tekstiili-, maali- kui skulptuuriosakonna õppurid. Kaasa lõi ka mitu kooli töötajat. «Suurim väljakutse oli parajas pakases külma ja märjana entusiasmi säilitamine. Aga meeldivas seltskonnas koos teiste tudengitega ei olnud see raske,» võttis kogetu kokku kunstikooli üliõpilasesinduse esimees Andre Maisväli.

Skulptuuriosakonna tudengite käe all valmisid kindluse lähistele pilkupüüdvad skulptuurid «Suudlejad» ja «Aastapäev». Juhendajad olid õppejõud Leena Kuutma ja Henry Timusk. Viimase juhatusel valmis ka lumekindlus. Pallase rektor Vallo Nuust avaldas töö tulemuse üle rahulolu ja kiitis vapraid tudengeid, kes külma ilma trotsides jõudsid monumentaalse tulemuseni.

«Lumelinna rajamise mõte tekkis vähem kui kaks nädalat tagasi ja see on täiesti võrratu, millise entusiasmiga partnerid projektiga kaasa tulid ning lumelinna valmimisse panustasid. Ilmaprognoos annab lootust, et suuresti vabatahtliku töö tulemusena rajatud linn ja skulptuurid jäävad vähemalt mitmeks nädalaks meid kõiki rõõmustama. Suur aitäh kõigile partneritele, kes tartlastele sellise uhke kingituse tegid,» lisas asjaosaliste tööd koordineerinud abilinnapea Raimond Tamm.