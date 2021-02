Kohapeal on olemas linnatranspordi tehnikud, kes saavad huvilistele nõu anda. Kastirataste tutvustusüritus toimub kell 16-18 Küüni tänava R-kioski vahetus läheduses ja on kõigile tasuta.

Kastirattad on linnatänavatel vuranud juba jaanuari keskpaigast. Projektijuht Jaanus Tamm ütles, et rentijate seas on kõige populaarsemaks osutunud kolmerattaline Bakfiets Trike ratas. «Selle ratta broneeringud ulatuvad aprillikuusse ning veebruaris ja märtsis on ratas juba hõivatud,» selgitas Tamm.

Populaarsuselt teine on kaherattaline Urban Arrow Family jalgratas, mille broneeringud ulatuvad samuti aprillikuusse. Kõige tagasihoidlikum on linlaste huvi olnud kolmerattalise kaubaratta vastu. «Julgeme öelda, et linlaste huvi kastirataste vastu on olnud suur ja positiivne. Peamiselt soovitakse kastirattaid rentida just väiksemate pereliikmete transportimiseks,» rääkis Tamm.