Valla arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kristi Klaos sõnas, et täpsem tööde maht selgub hanke käigus. Praeguseks on selge, et lossihoovi väravahoone muutub külastuskeskuseks, millel on katus peal ja mis peab sooja, nii et saab avatud olla aasta läbi. Hoone katusele peaks plaanide kohaselt kerkima ka torn.