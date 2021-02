Filmi peategelane Šahad Wahem (vasakult) teeb filmis koos sõprade Joanna Voltri ja Merilin Madissoniga asju, mida selles vanuses ikka tehakse. Käsil on parajasti laheda selfi pildistamine. FOTO: Andres Keil

Shahad Wahem õpib Tartu Descartes’i koolis viiendas klassis. Ta on 13-aastane tüdruk, kelle argipäev tähendab koolitükkide õppimist, kodus õmblemist ja sõpradega õues mängimist. Kui on puhkepäev, läheb Shahad koos õe Shamiga aega veetma Ahhaa keskusesse. Just nii, nagu seda teevad teisedki temavanused lapsed.