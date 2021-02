Niisuguses laboris püütakse robotemakakaela avanemist katsetada. Indrek Must osutab objektiivile, sest katsetuste käigus aset leidvad materjali muutused tuleb kindlasti üles filmida. FOTO: Kristjan Teedema

Enamik meist suudab päris hästi ette kujutada pakiveorobotit või siis automaatikal põhinevat tööstusrobotit. Kõik teavad, et tehases panevad robotid mobiiltelefoni kokku inimesest märksa tõhusamalt. Siiski on küllalt valdkondi, kus inimene on seniajani hädavajalik ja kus robot ei suuda asendada ei inimest ega teisi elusorganisme. Robot ei hakka kunagi sünnitama, kuid nagu selgub, võib robotist abi olla ämmaemandal.