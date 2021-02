Ka koerad võivad aastas mitu korda poegida ja ühes pesakonnas võib olla isegi 12 kutsikat. Loomakaitseselts kirjutab teates, et üks kassipaar võib aastas tekitada kokku peaaegu 30 järglast, aga et täiskasvanud loomapojad annavad omakorda järglasi, võib teisel aastal kassiperes olla juba 70 poega, kolmandal 175 ja neljandal aastal võib algsel paaril olla kokku juba peaaegu 3000 järglast.

Loomaomanikul on kohustus leida kõikidele poegadele sobiv kodu. See võib osutuda, aga väga keeruliseks, kuna alati ei saa tagada, et loomapojad saavad hooliva kodu ning soovijaid ei pruugi kõigile jätkudagi.

«Tänapäeval ei ole aastate tagusel kombel loomalapsed «merekooli» saata enam kohta. Praeguste seaduste kohaselt on selline teguviis kriminaalkorras karistatav. Looma hülgamine ja abitusse seisundisse jätmine on loomakaitseseadusega keelatud ning karistatav kas rahatrahvi või vanglakaristusega. Hulkuvatel loomadel on võrreldes tubaste loomadega palju lühem keskmine eluiga ning mitmed ohud: tunduvalt suurem on risk tänaval auto alla jääda, haigestuda või sattuda vägivallatseja ohvriks,» kommenteeris ELSi otsese abistamise juht Kaisa Kamm.