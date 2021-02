Vihane Peeter Olesk on vait ning läheb seltskonnast üldse ära või ei ilmu kohalegi. Alati pole see võimalik ega tule ka kasuks, sest viha äratundmine kuulub põhjaliku hariduse juurde, nõndasamuti nagu see käib ka headuse kohta. Paljukest on väärt sinu teadmised mütoloogiast, kui sa ei tunne poseidonlikku viha, või mida peab arvama sinu asjatundmisest, kui sa pole kuulnudki ei Minerva ega Achilleuse vihast? Ja mida tarka on sul öelda mehe ja naise suhetest, kui sa pole lugenud rooma klassiku (tead sa üldse, mida see sõna tähendab?) Catulluse (84 eKr – 54 eKr) eleegilises distihhonis kirjutatud epigrammi «Vihkan ja armastan ühtaegu»?