Terviseameti andmetel on Tartus kolm õppeasutuse haiguskollet. Linnavalitsuse haridusosakonna juhatajal Riho Raavel ei ole enda sõnul infot, mis koolidega on tegu. «Tartus tuleks pärast koolivaheaega vähemalt üks nädal jätkata ulatuslikuma kaugõppega, et viiruse levikule pidurid panna. Ootame, et valitsus sellise otsuse ka teeb ning kõik Tartu koolid seda kindlasti järgivad,» lisas ta.