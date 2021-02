Tartu ülikooli geneetika professor Angela Ivask selgitas, et UV-kiirguseid on erinevat tüüpi, ent mikroobidele mõjub hukatuslikult eelkõige UV-C-kiirgus lainepikkusega 260-265 nanomeetrit. Ivask rääkis, et sellise lainepikkusega kiirgust neelab pärilikkusematerjal DNA, mistõttu ei saa bakterid enam jaguneda või laguneb bakterite ja viiruste DNA sootuks