Alo Põldmäe: minu raamat tõestab, et Ludvig Juht kuulus maailma tippu

Helilooja ja muusikateadlane Alo Põldmäe alustas eelmise sajandi viimastel aastatel kontrabassimängija Ludvig Juhti (1894–1957) elu ja tegevuse uurimist ning on kirjutanud temast mitmeid artikleid. Intervjuuks Põldmäega andis põhjust tema kirjutatud monograafia: ta annab selles põhjaliku ülevaate Tartu lähedal Väägveres sündinud muusikust, kelle andekusele ja visadusele jäi Eesti kitsaks ning kes tõestas kogu maailmale, et kontrabass on sooloinstrument.