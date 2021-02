Tartu erinevates koolides on 17. veebruari seisuga diagnoositud viirus 70 õpilasel ja 17 töötajal. Eneseisolatsioonis on 109 töötajat ja 913 õpilast. Eneseisolatsioonis on 49 klassi.

Tartu erinevates lasteaedades on 17. veebruari seisuga diagnoositud viirus 14 töötajal ja 4 lapsel. Eneseisolatsioonis on 16 töötajat ja 62 last. Eneseisolatsioonis on 2 rühma.