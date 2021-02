Mart Kevin Põlluste (esiplaanil) läheb suusamaratoni sõitma uisusuuskadel ehk ilma pidamiseta, see tundub talle kiireim variant. FOTO: Ergo Kukk

Tartu maratoni stardijoonelt läheb sel pühapäeval eilse seisuga rajale 3660 suusatajat, kuid uusi nimesid lisandub stardinimekirja pea iga päev. Kuigi tänavu ei saa osalema tulla mitmed teiste riikide tippsuusatajad, on suusapeo põhidistantsil esindatud üle 15 riigi. Vanim osaleja on üle 80-aastane, noorimad suusatajad, kes plaanivad 63 kilomeetrit läbida, on sündinud 2005. aastal.