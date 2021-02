Tartu linnainsener Mati Raamat ütles, et tehti liiklusprognoosid ja umbkaudu on teada, kui palju võiks autosid seda uut silda ületamas olla. Raamatu sõnul oleks neid vähem kui Võidu- ja Sõpruse sillal, aga rohkem kui Vabaduse- ja Kroonuaia sillal. Arvude keeles tähendaks see, et senise autostumise jätkudes sõidaks õhtuse tipptunni jooksul vastavalt 2938 ja 2710 ning 864 ja 920 autot olemasolevatel sildadel, aga 1555 autot Sõbra sillal.