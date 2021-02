«Abilinnapea helistas mulle paar päeva tagasi ja küsis, kas tahaksime lumelinna teha,» rääkis kõrgema kunstikooli Pallas rektor Vallo Nuust. «Koroonaga pole saanud koos tudengitega eriti palju teha, kõik on ju arvutites. Nüüd värskes õhus, vastlapäev on kah – mõtlesin, et teeme ära!»

Et rasket lund on palju, tõttasid appi ka mitukümmend tugevat Balti kaitsekolledži vanemstaabiohvitseride kursuse õppijat 11 eri rahvusest. Täna hommikul olid nad lumelinna mahuka taiese lausa kahe tunniga valmis teinud. «Mehed läksid niivõrd hoogu, et mõnest kohast võtsid nii palju lund maha, et nüüd tuleb jupp müüri tagasi ehitada,» naljatles Nuust.