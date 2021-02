«Eile hommikul oli kõik OK, läksin tööle. Lõuna paiku mõtlesin, et lähen korraks kodust läbi. Naine ütles, et silmad on hallid ja imelikud. Et kas olen ikka terve?» kirjutas Lees. «Läksin peegli ette ja vaatasin, et pisikesed silmad, nagu ikka. Veidi ehk väsinud. Aga igaks juhuks kraadisin. 37,2. Läksin kohe testima, rohkem kontakte ei loonud. Täna hommikul tuli positiivne tulemus,» jätkas ta.