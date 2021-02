Riigikogu valimisteni on jäänud kaks aastat. Need on keerulised, sest riik on korraga kolmes kriisis: tervise-, rahandus- ja mainekriisis. Uue valitsuse eesmärk on riigiasjades taas kord majja lüüa, keskenduda vähem kraaklemisele, parandada suhteid liitlastega ja teha rahva heaks tööd, et paraneks elujärg üle Eesti.