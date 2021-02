Enn Põldroosi «Universitas Tartuensis» (1982, tempera ja masoniit, 330 x 482 cm) on nii suur, et ei mahu Tartu ülikooli muuseumi ajutiste näituste saali ära, mistõttu on väljapanekus pannoo digikoopia. Originaal on rektoraadis, kus see on olnud väikeste vaheaegadega aastast 1982. Põldroos on suurteose kompositsiooni laenanud Raffaeli kuulsalt Vatikani palee freskolt «Ateena kool». Sealse seinamaali keskmes on Platon ja Aristoteles, keda ümbritsevad õpetlased. Põldroosi pannool on kesksel kohal Tartu ülikooli loojad Johan Skytte ja Georg Friedrich Parrot. Nende ümber on professorid, teadlased, rektorid ja mõned üliõpilased, taamal on ülikooli tähetorn, külgedel kunstimuuseumi ja raamatukogu sisevaated. FOTO: Repro