Vahur Kollom: kirumine ei tee elu paremaks

Kaire Uuseni artikkel pealkirjaga «Vajame poliitikasse uusi inimesi» juhtis tähelepanu väga õigetele asjadele. Rahulolematus on ühiskonda jäänud jääkeldriajastust alates. Poliitikas toimuv vastandumine, teerullipoliitika ja korruptsioon on inimesed võõrandanud võimust. Viimatine valitsuse moodustamine oli mingis mõttes suisa jõudemonstratsioon, kus läbirääkimiste laua taha saadetud isikute abil näidati kogu ühiskonnale, millised on valitsust loovate erakondade väärtused, ja saadeti konkreetne sõnum, et teeme, mis tahame.