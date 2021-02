Tartu volikogu keskkonnakomisjoni liikme Heino Harju postitatud kommentaari kohta oli Kivest enne eilset kuulnud vaid jutte. Pärast selle läbi lugemist leidis ta, et see on räigem, kui oskas arvata.

«Selle sisu on küll selline, et mulle tundub, peame selle teema enda keskel üles võtma ja selle inimesega rääkima ja aru pidama, kuidas edasi,» ütles Kivest. «Tõsine mainekahju erakonnale. Eks see natuke ongi erakonnasisene arvete klaarimine, see kommenteerimine ei ole toimunud ka erakonna huvides. See inimene ei ole seda silmas pidanud.»