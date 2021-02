ERMist põhjas on üks Merko maja juba kuju võtmas. Samas kvartalis on veel kahel krundil alanud esimesed ettevalmistused ehituseks. FOTO: Kristjan Teedema

ERMi peamaja ümbrusesse on juba kerkinud uusi elamuid ning mitmed on nii planeerimise kui ehitamise järgus. Et osa kavandatavatest hoonetest kerkiks arhitektide hinnangul ainulaadse väljanägemisega muuseumihoonele liiga lähedale, tegi kultuuriministeerium asjaosalistele ettepaneku veel viimasel hetkel kaaluda arenduste seismapanekut ja vahetada need maatükid kaugemal asuvate vastu.