Laaksaare–Piirissaare jääteed mööda sõideti nädalavahetusel üle kahesaja korra

Jäätee pikkusega 8,4 kilomeetrit on avatud valgel ajal kell 9-16. Jääteel on konarusi ja üle prao on ühes kohas teele rajatud jääsild. Kõik jääteele peale- ja mahaminekud tuleb registreerida Mehikoorma kordonis telefonil +372 7861790.