Reedel saab tutvuda velorendi kastiratastega

Demopäeval tutvustatakse kolme erinevat elektrilist kastiratast, millest üks on mõeldud kaubaveoks ja kaks sobivad ka inimeste transportimiseks. Kohapeal on olemas linnatranspordi tehnikud, kes saavad huvilistele nõu anda.

Velorendi kastirattad on linnatänavatel vuranud juba jaanuari keskpaigast. Projektijuht Jaanus Tamm ütles, et rentijate seas on kõige populaarsemaks osutunud kolmerattaline Bakfiets Trike ratas. «Selle ratta broneeringud ulatuvad aprillikuusse ning veebruaris ja märtsis on ratas juba hõivatud,» selgitas Tamm.

Populaarsuselt teine on kaherattaline Urban Arrow Family jalgratas, mille broneeringud ulatuvad samuti aprillikuusse. Kõige tagasihoidlikum on linlaste huvi olnud kolmerattalise kaubaratta vastu.

«Julgen öelda, et linlaste huvi kastirataste vastu on olnud suur. Peamiselt soovitakse kastirattaid rentida just väiksemate pereliikmete transportimiseks,» rääkis Tamm.

Velorendi kastirattaid saab laenutada nädalaks ja nende kasutustasu on 25 eurot. Kastirataste kohta saab lähemalt lugeda siit.

Tartu velorent on erinevate jalgrataste laenutus, mis tutvustab ja pakub nii eraisikutele kui ka ettevõtjatele keskkonnasõbralikke liikumis- ja logistikavõimalusi. Rattad on pärit Hollandist, kus kastirataste kasutamisel on pikaajalised traditsioonid.

Tartu velorenti haldab Tartu Linnatransport. Projekt on kutsutud ellu projekti CyclUrban+ raames Euroopa kliimaprogrammi toel.