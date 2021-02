Seda rohegaasi kasutatakse kodumaise transpordikütusena. Eesti Biogaasi tegevjuht Kristjan Stroom selgitas, et rohegaasi tootmine on ringmajandus. Protsess algab nii, et põllumehed toovad jaama sõnniku ja läga ning toiduainetööstused oma biojäätmed. Pump segab need kokku ja seejärel algab käärimine.