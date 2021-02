Kui aga vaade seada vajaduse järgi ja töö kallidust arvestades, on ka need summad kokku ikkagi küllaldased vaid väikse osa korrastamiseks, nentis muinsuskaitseameti Tartumaa nõunik Inga Raudvassar.

«Selle rahaga saab ilmselt ühe väikese jupikese konserveerida ja siis tuleb edasi tegeleda, aga milline jupp, see selgub lähiajal, kui pannakse tööde mahud paika ja koostatakse konserveerimise tegevuskava,» ütles Raudvassar. «Peab läbi rääkima, kas konserveerida – selles mõttes, et mitte juurde teha, uuesti üles ehitada – või võtta rekonstrueeriv lahendus. See teema on nüüd uuesti päevakorrale tulnud.»