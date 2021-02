Supilinlasest IT-spetsialist Mihkel Truup on käinud üle jää lodjakoja juurest, sest tema perel pole õnnestunud sättida kõigi haridusteenuseid samale poole jõge. «Mõõtsin kaardilt, et tee koos lapsega üle Emajõe on pool kilomeetrit lühem kui muidu,» ütles Truup.