Keskkonnaamet on küsinud Tartu linnavalitsuselt, kas on olemas tehase rajamiseks nõutav ja seadustele vastav detailplaneering, mis lubaks antud mahus tehase rajada Ravila 77 krundile. 2005. aasta detailplaneering küll kehtib, kuid seda ette ei näe. Keskkonnaameti päringule on Tartu linnavalitsus vastanud eksitavalt, et 2005. aasta detailplaneering on asjakohane ja kehtib. Jah, detailplaneering kehtib, aga see on asjakohane vaid juba olemasolevate rajatiste osas. Mõelge, mis juhtuks, kui kõik Tartus tegutsevad asutused võiksid ehitada suvalises suuruses tehaseid lihtsalt sellepärast, et neil on mingisugune kehtiv detailplaneering?