Lemme Haldre tõi kultuuriklubisse Promenaadiviis näitusele umbes 20 värvidemängulist maali, mille hulgas on ka «Kahe lume vahel» (paremalt) ja «Tunderatsu». Esimene neist on mitu korda üle maalitud. FOTO: Sille Annuk

Kultuuriklubis Promenaadiviis on eelmise nädala lõpust uus näitus. Are Tralla fotode väljapaneku «Octobotanica» vahetas välja Lemme Haldre «Paigast liigutatud asjad», milles on värvidemängulised maalid. Kunstisündmuse teeb eriliseks see, et Lemme Haldre on värske Tartu aukodanik.