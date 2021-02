Artiklit kirjutama ajendas olukord, kus roheliste ja CO2-kvootijate lobistamise tulemusena on Eestis ja teistes Baltimaades tekkinud elektriga tobe seis: talvel, kui päikest on vähe ja kui tuult ka ei ole, aga külma on, tekib väga suur elektri defitsiit. Elektri hind hüppab lakke.

Juba aastaid on räägitud elektritootmise ühest põhitõest: toota tuleb nii palju, kui tarbitakse. «Lattu» tootmine on problemaatiline, sellised lahendused on kallid ja lühiajalise mõjuga. (Väikese salvestusvõimega.) Nagu on räägitud roheelektri põhiprobleemistki: põhiline kogus tuleb siis, suvel, kui vajadus on minimaalne, ja minimaalne toodang siis, kui nõudlus maksimaalne.