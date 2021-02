Alles see oli, kui ta oli koos presidendiga Tammistus peremajale nurgakivi panemas, meenutas Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets teguderikkalt elatud elu ootamatult saabunud lõppu. Tervis andis endast märku esmaspäeval koos lapselapsega kohvi juues.

«Ta jõudis lähedastega hüvasti jätta ja juhised anda nii tänaseks päevaks kui edasiseks,» rääkis Luhamets leinajatele.

Tartu linnapea Urmas Klaas meenutas isa Vello Salo öeldut, et inimene on õnnelik vaid siis, kui ta armastab, sest on armastajaks loodud, miski muu ei tee inimest õnnelikuks.

«Tiina oli vaieldamatult armastajaks loodud ja see on and, mis on suurim kingitus inimesele, kelle igapäevaseks hooleks on lapsed ja nende käekäik. Tiina pühendumus lastele ja tervisele, nende haiguste põhjustele jälile saamisele ja taastusravile tegi temast kindlasti ühe parima inimese tuhandete perede jaoks ja veelgi enamatest lastest rääkimata,» ütles Klaas. «Aukodanik Tiina Talviku tamm kasvatab nüüd kevadel uued pungad ja uued lehed ning sirutab end Tiina ja Rauli poole taevasse.»

Tartu ülikooli rektor Toomas Asser ütles, et ülikool jätab hüvasti oma professori, unustamatu kollegi ja õppejõuga. Asser ütles, et tal on olnud õnn akadeemilise tee algaastatel kohtuda närvikliinikus toonase noore õppejõu Tiina Talvikuga, kes hakkas nõudma eluõigust lasteneuroloogiale, ja tunnistajaks, kuidas geneetika leidis koha teiste kliiniliste erialade kõrval ning kujunes tugevaks ja iseseisvaks teadussuunaks.

«Professorina on Tiina Talvik olnud mitme põlvkonna arstide õpetaja,» ütles Asser. «Kes palju teeb ja palju suudab, see väärib ka parimat tuge kõikidelt oma teekaaslastelt. Ja Tiina mõistis hoida ja hinnata ees minejaid ning eriline väärtus – oskas hinnata oma eeskujusid.»

Kõnelesid veel lastekliiniku juhataja professor Vallo Tillmann, neuroloogiaprofessor Pille Taba, geenivaramu looja professor Andres Metspalu.

Professor ja kaasvilistlane Eesti Naisüliõpilaste Seltsis Margit Sutrop meenutas oma sõnavõtus, et Talvik oli kõige paremas mõttes akadeemiline naine, kelles oli sügav rahvustunne.

Perekonna esindajana kõnelnud lapselaps Kristiina Paju ütles, et ta mõtles terve rea õppetundide peale, mis Tiina Talvikust on meelde jäänud. «Üks kõige olulisem koorus välja. See oli tema järjepidev usk inimeste headusesse,» rääkis lapselaps. «Ta ei olnud sinisilmne, ta tunnistas inimeste iseloomuvigasid ka, aga ta aktspeteeris neid. Muidugi tuli ette pettumist, ta oli iga kord sellisest käitumisest läbinisti šokeeritud, selline asi ei sobinud tema maailmapildiga. Ta ei võtnud nendest pettumustest mitte kunagi õppust, ta luges sellised inimesed erandite hulka. See ei suutnud muuta tema põhimõtet, et kõik inimesed on erilised, head ja väärtuslikud.»

«Veel esmaspäeval ütles ta meile, et tema matustel tuleb tantsida, süüa ja juua, aga seda viimast mõõdukalt,» rääkis Kristiina Paju.