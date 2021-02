Kiirelt suletud kommentaar sündis Postimehe uudise peale, et käre pakane toob kalli elektrihinna. Kaaskommentaator oli eelnevalt soovitanud elektrikütte puhul tarvitada börsihinda jälgivaid juhtseadmeid.

Sellele vastas komisjoniliige Heino Harju: «Need ei päästa mitte emmigi! Ainult vähendavad natu-natuke. Seega – mõttetu reklaam! Päästaks elektritootmise normaliseerimine, Venemaalt elektri ostmise taastamine ja roheliste massiline ülespoomine! Koos CO2 kvootijate ahju ajamisega – saab neist niigi palju kasu –elektrit!»

Fortumis töötav Harju ütles ajakirjaniku pärimise peale kommentaariks, et praegune elektrikriis on suuresti tingitud heitmekvoodist, mistõttu vanaviisi elektritootmine on Narva jaamades ja paljudes Euroopa jaamades roheliste sunnil kinni pandud, tuult ja päikest oli aga vähe.

Kas te olete kommentaaris avaldatud seisukohal ka nüüd? «Igal juhul tuleb rohelised korrale kutsuda ja kurjalt. Kas just poomisega, aga rohelised pole siiamaani tunnistanud, et nemad on selles süüdi,» vastas Harju.

Kas «kvootijate ahjuajamine» on volikogu komisjoniliikmele kohane sõnakasutus? «Sõnakasutus võibolla mitte, aga seal sai juurde pandud, et see on ainuke asi, mis rohelistest kasu toob – nad sel moel elektrit tootma panna. Sõnastus võiks pehmem olla, aga mõte on õige,» leidis Harju.

Tartu volikogu esimees Lemmit Kaplinski (SDE) ütles, et sellisel kommentaaril peavad olema tagajärjed. «Ma arvan ühemõtteliselt, et sellised sõnavõtud demokraatilikus riigis – arvestades meie enda riigi ajalugu ja arvestades Euroopa ajalugu – on absoluutselt vastuvõtmatud. Selliste arvamuste koht ei ole Tartu volikogus,» rääkis ta ja lubas küsimust arutada EKRE esindajatega volikogus.

EKRE saadikurühma kõneisik volikogus Indrek Kalda ütles, et Harju selline veebikommentaar on täiesti lubamatu.

«Kui Harju lubas hakata kedagi ahju ajama, siis peaks kriminaalasja alustama,» ütles ta. «Ma juba kirjutasin Tartu EKRE juhatusele, et seda küsimust peab arutama, kas selline inimene saab üldse kuskil esindada erakonda.»

«Kommenteerib inimene, las ta kommeneerib, sõna on vaba, aga sel juhul ta ei esinda parteid,» lisas Kalda.

Volikogu esimees Kaplinski vastas ka küsimusele, miks tema meelest selline sõnakasutus sünnib.

«Arvan, et peame siin vaatama eelmise valitsuse poole, kes on normaliseerinud head tava ületava sõnakasutuse,» rääkis ta. «Nagu tehakse Toompeal ees, nii tunnevad ka erakonna liikmed, et võivad seda teha. See ongi see vihakõne normaliseerimine, millest palju on räägitud. Jätame meelde, et poliitiku sõna taga on tegu. Linnavolikogu komisjoni liikme sõnal on kaal.»